На Крещение в Буковель съедутся моржи

19 января, на Крещение, на горнолыжном курорте «Буковель» в с. Поляница Ивано-Франковской области состоится Всеукраинский фестиваль моржей, в котором примут участие любители зимнего купания из разных регионов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции туристического комплекса.

Программой фестиваля предусмотрено проведение праздничного богослужения и освящения воды, торжественное открытие фестиваля, купание моржей, награждение участников памятными грамотами и подарками.

Также гости фестиваля смогут посмотреть культурно-развлекательную программу с участием настоящих запорожских казаков и фольклорно-этнографического коллектива «Маланка».

Вечером состоится гуцульская дискотека, гуляния возле костра, игры и развлечения.