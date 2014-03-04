Минобразования снимет запрет на учебники, напечатанные в прошлые годы

14:29, 04 марта 2014
Общество
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Глава Минобразования Сергей Квит подчеркивает, что министерство не планирует переписывать учебники по истории.

Сергей Квит

Министерство образования планирует снять запрет на использование учебников, которые были напечатаны в прошлые годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр образования Сергей Квит.

«Будут сняты запреты на использования учебников, которые печатались в предыдущие годы. Будет общая либерализация», - сказал Квит.

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При этом он подчеркнул, что министерство не планирует переписывать учебники по истории.

“Историей должны заниматься историки. Мы не будем заниматься идеологическим вмешательствам в историю. Пусть историки пишут такую историю, как они считают нужным. Здесь будет доминировать профессиональный подход”, - сказал Квит.

Он уверил, что переписывать учебники наоборот точно никто не будет.

Министр подчеркнул, что сейчас важным является вопрос принятия нового закона о высшем образовании, а также рамочного закона об образовании в целом.

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По его убеждению, большую роль в наработке данных законов должна сыграть общественность.

В то же время относительно закона о высшем образовании, то Квит отметил, что есть определенные наработки и есть уже поддержка в Верховной Раде.

Он также сообщил, что в ближайшее время должен решить вопрос о необходимом финансировании для обеспечения проведения независимого внешнего оценивания. Он объяснил, что определенные средства на это уже были израсходованы, но необходимо еще 10 млн. грн.

“ВНО мы должны в этом году удержать в нормальном профессиональном стандарте. В Украине ВНО имеет кредит доверия и оно должно работать именно в таком виде до тех пор, пока в Украине мы не почувствуем последствия реальных реформ высшей и средней школы”, - прокомментировал Квит.

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Он также отметил то, что первыми шагами нового руководства Министерства образования будет усиление требований к качеству образования, в то же время будет снят ежедневный контроль за деятельностью учебных заведений.

Он также сказал, что министерство будет инициировать обособление от своей структуры Высшей аккредитационной комиссии, чтобы сделать ее независимой.

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