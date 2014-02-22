В Одессе ликвидирован пожар в Военной академии.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня в 7.06 на пункт связи службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на третьем этаже Военной академии Одессы Минобороны Украины. Старинное трехэтажное здание расположено по адресу Фонтанская дорога, 10 (район 4-й станции Большого Фонтана).

«Через несколько минут, по повышенному рангу вызова № 2, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из окон третьего этажа главного учебного корпуса вырывалось открытое пламя. Из помещений учебного корпуса самостоятельно вышли 10 курсантов, которые несли дежурную службу. Как выяснилось, очаг огня находился в кабинете на 3-м этаже. По деревянным перекрытиям огонь быстро перекинулся на крышу», - сообщили в отделе.

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Пожар успешно ликвидирован. Сейчас проводится разборка конструкций крыши. Площадь пожара - 250 кв. м. На месте происшествия работали 13 единиц пожарной и специальной техники и 55 человек личного состава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе загорелась Военная академия.