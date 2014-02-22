В Одессе горит Военная академия

11:23, 22 февраля 2014
Общество
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Пожар происходит на 3-м этаже трехэтажного здания академии.

В Одессе горит Военная академия / Валентин Влахович / vk.com

В Одессе горит Военная академия.

Как передает корреспондент УНИАН, пожар происходит на 3-м этаже трехэтажного здания академии, которая расположена на 4-й станции Большого Фонтана.

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На месте работают подразделения главного управления ГСЧС в Одесской области.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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