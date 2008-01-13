МЧС прекращает поиск 8 моряков с затонувшего сухогруза «Ванесса»

Дальнейший поиск 8-ми моряков с затонувшего сухогруза «Ванесса» (флаг Болгарии) считается нецелесообразным из-за ледовой ситуации в Азовском море.

Как передает корреспондент УНИАН, в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Крыму говорится, что с 3 по 12 января подразделениями МЧС, Министерства транспорта и связи Украины и силами пограничной комендатуры Керчи была проведена поисковая операция пропавших членов экипажа теплохода «Ванесса». «Проведен тщательный поиск во всех заданных районах, обследованы все возможные места нахождения членов экипажа теплохода «Ванесса», использованы все способы и средства получения информации о месте нахождения потерпевших и проанализированы все предположения и расчеты», - подчеркивают спасатели. Однако поиск результатов не дал.

На основе вывода Украинского научно исследовательского института медицины транспорта «считается нецелесообразным проводить последующие поисковые работы из-за ледовой ситуации в Азовском море», отмечают в крымском МЧС.

Как сообщал УНИАН, ночью 3 января поступила информация о том, что сухогруз «Ванесса», который следовал из порта Бердянск в Керченский пролив с грузом металла, от удара волной получил повреждения и подал сигнал SOS. На теплоходе находилось 11 членов экипажа (10 граждан Болгарии и 1 гражданин Украины).

В течение 3-4 января одного из членов экипажа теплохода удалось спасти, были найдены тела еще двух членов экипажа, а также 2 пустых спасательных плота с пострадавшего судна. Дальнейшие поиски результатов не принесли.