Губернатор уговорил Ющенко отдать Полтавщине эксперимент с дешевым жильем

Полтавская область избранна пилотной областью для осуществления эксперимента по строительству доступного жилья.

Об этом УНИАН сообщил помощник председателя облгосадминистрации Евгений ЛОПУШИНСКИЙ.

«Вчера Валерий АСАДЧЕВ (председатель ОГА – УНИАН) был на встрече с Президентом. Там обсуждался этот вопрос. Там же было избрано нашу область в качестве пилотной, где будет осуществлен эксперимент по строительству доступного жилья», - сказал Е.ЛОПУШИНСКИЙ.

По его словам, с 21 по 29 января в Киеве пройдет совещание по осуществлению подобного эксперимента. До этого срока руководство области должно предоставить расчеты, необходимые для осуществления эксперимента и изложить видение его реализации.

«В случае если эксперимент удастся и будет внедрен в стране, то 75 тысяч человек ежегодно смогут получать доступное жилье. Сегодня в год квартиры получают 11 тыс. семей»,- отметил помощник председателя ОГА..

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил с рабочей поездкой в Полтавскую область, где рассмотрел вопросы наращивания объемов строительства доступного жилья. Во время пребывания в Полтаве Президент подписал Указ о безотлагательных мерах по наращиванию строительства доступного жилья в Украине и повышения уровня обеспечения граждан жильем. Кроме того, в ходе поездки глава государства ознакомился с завершенным строительством первой очереди 330-квартирного жилого дома в с.Щербани Полтавского района.