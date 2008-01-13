Губернатор уговорил Ющенко отдать Полтавщине эксперимент с дешевым жильем
Об этом сообщил его помощник
Полтавская область избранна пилотной областью для осуществления эксперимента по строительству доступного жилья.
Об этом УНИАН сообщил помощник председателя облгосадминистрации Евгений ЛОПУШИНСКИЙ.
«Вчера Валерий АСАДЧЕВ (председатель ОГА – УНИАН) был на встрече с Президентом. Там обсуждался этот вопрос. Там же было избрано нашу область в качестве пилотной, где будет осуществлен эксперимент по строительству доступного жилья», - сказал Е.ЛОПУШИНСКИЙ.
По его словам, с 21 по 29 января в Киеве пройдет совещание по осуществлению подобного эксперимента. До этого срока руководство области должно предоставить расчеты, необходимые для осуществления эксперимента и изложить видение его реализации.
«В случае если эксперимент удастся и будет внедрен в стране, то 75 тысяч человек ежегодно смогут получать доступное жилье. Сегодня в год квартиры получают 11 тыс. семей»,- отметил помощник председателя ОГА..
Как сообщал УНИАН, 8 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил с рабочей поездкой в Полтавскую область, где рассмотрел вопросы наращивания объемов строительства доступного жилья. Во время пребывания в Полтаве Президент подписал Указ о безотлагательных мерах по наращиванию строительства доступного жилья в Украине и повышения уровня обеспечения граждан жильем. Кроме того, в ходе поездки глава государства ознакомился с завершенным строительством первой очереди 330-квартирного жилого дома в с.Щербани Полтавского района.