Сегодня суд собирается объявить приговор "Доктору Пи"

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда уже находятся журналисты, представители сторон защиты и обвинения. Потерпевших и представителей потерпевших по данному делу нет.

Также в зал судебных заседаний еще не доставлен Слюсарчук.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

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Однако по результатам расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, по меньшей мере, три смертельных случая.

В октябре 2012 года СМИ сообщили, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» Слюсарчука умерли шесть человек. В целом же по делу - десять эпизодов незаконной врачебной практики.

По данным Генпрокуратуры, Слюсарчук обвиняется в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной врачебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжелых телесных повреждений, и убийстве по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.

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Государственный обвинитель предложил суду признать Слюсарчука виновным в совершении 5 эпизодов незаконной врачебной деятельности, 2 эпизодов убийства по неосторожности, 9 эпизодов использования им заведомо поддельных документов и 5 эпизодов завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

Прокурор предложил суду назначить Слюсарчуку наказание в виде 8 лет лишения свободы.