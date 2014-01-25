Ультрас харьковского "Металлиста" выходят охранять местный Евромайдан

Соответствующее сообщение размещено на странице фанатского сообщества в одной из соцсетей, пишет ТСН.

"Итак, честные, наш выход! Харьковская фанатская общественность решила полным составом идти и защищать харьковский Евромайдан от возможных провокаций проститушек", - говорится в тексте.

Ради этого болельщики, обычно разделенные на северную и южную части по расположению на стадионе, договорились забыть о внутренние споры и объединить усилия.

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"С собой не надо брать никаких подручных средств активной или пассивной защиты. У нас мирная акция. Если придут все, то ни один продажный гопник даже не подумает дергаться на митингующих. Годы на футбольных секторах и околофутбольных полях дали достаточно опыта каждому из нас, чтобы мы могли справляться с любыми проблемами своими руками. Сейчас именно тот момент, когда надо показать, что в единстве наша сила!", - призывают лидеры фанатского движения "Металлиста" сообщество ультрас.

Также авторы обращения призвали активистов одеваться теплее, потому что в городе ожидается похолодание, и принять участие в общественной акции всех неравнодушных людей.

"Кроме того, мы призываем всю сознательную молодежь Харькова и людей старше поддержать харьковский Евромайдан и показать всему миру, что Харьков не город продажных гопников и быдлоты, а город с европейскими ценностями и традициями! Независимо от своих политических взглядов, принадлежности к субкультурам или музыкальных предпочтений завтра все должны выступить единым целым в стремлении к светлому будущему", - сообщают фанаты "Металлиста".