В Донецкой области зафиксирован случай смерти от гриппа

Об этом сообщает сайт Минздрава.

В то же время, эпидемический порог заболеваемости пока не преодолен ни в одном регионе Украины.

"По информации Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного учреждения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины" за период с 03 по 07 февраля 2014 года показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги в одном регионе Украины и находятся в пределах от - 9,4% в г. Севастополе до - 80,2 % в Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Мексике около 3,8 тысячи человек заболели свиным гриппом, люди продолжают умиратьПо данным Минздрава, за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 216 764 человека, среди них 135 103 человека (62,3 %) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 47,7 на 10 тысяч.

"Самые высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в г. Киеве и Киевской области - до 81,6, а наименьший в Харьковской области - 19,1 на 10 тысяч населения", - сообщают медики

По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей увеличился на 19,5% и 1,7 % соответственно.