В Тернополе продавцу человеческих почек дали три года

Жителя Тернополя, который вербовал малообеспеченных людей для продажи собственных органов, приговорили к 3 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующее решение вчера принял Тернопольский горрайонный суд, признав тернополянина виновным в том, что он вербовал социально уязвимых жителей области и организовывал их выезд за границу для проведения операций по изъятию почек.

Предварительно было установлено, что мужчина искал «доноров» среди молодых людей с хорошим здоровьем, у которых возникли серьезные финансовые проблемы – задолженность по кредитам, маленькие дети, отсутствие работы и другое.

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Этих людей он обеспечивал паспортами и документами для выезда за границу. Операции по изъятию человеческих органов проводились в медицинских центрах Эквадора, Коста-Рики и Шри-Ланки.

"Посредник" получал за каждого донора 2 тыс. долларов США.

На протяжении трех месяцев злоумышленник завербовал 6 граждан, из них 4 успел переправить за границу в медицинские центры.

После его задержания было открыто уголовное производство по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека).

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года сотрудники Службы безопасности Украины в Международном аэропорту "Борисполь" после прохождения регистрации на авиарейс "Киев-Мадрид" задержали 34-летнего судимого организатора доставки доноров и двух завербованных им граждан, 27 и 35-летнего жителей Тернопольской области, которых злоумышленник планировал переправить в Коста-Рику с целью хирургического изъятия у них почек.