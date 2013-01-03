Торговец почками организовал отправку доноров за границу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что обвиняемый подыскивал молодых людей, у которых возникли финансовые проблемы, организовывал их выезд за границу, обеспечив паспортами и документами, и передавал сообщникам для проведения операций по изъятию почек.

По данным следствия, операции проводились в медицинских центрах Эквадора, Коста-Рики и Шри-Ланки, за что доноры получали денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. На момент задержания злоумышленник успел переправить за границу шесть доноров, за каждого из которых получил 2 тысячи долларов.