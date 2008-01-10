Преступники разоружили и ограбили майора милиции

Во Львове трое неизвестных мужчин совершили нападение на 35-летнего начальника отдела одного из райотделов внутренних дел города Львова.

Как проинформировал УНИАН источник в правоохранительных органах, преступление произошло в два часа ночи 8 января на улице Пасечной во Львове. Злоумышленники, применяя силу, завладели пистолетом для отстрела резиновыми пулями, личными документами, деньгами и тремя мобильными телефонами работника милиции. Разоружив и ограбив свою жертву грабители скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.