Винский обещает кадровые чистки

Министерство транспорта и связи планирует провести кадровые изменения в руководстве железных дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Я думаю, что мы сделаем ротацию на уровне железных дорог серьезную. По итогам 9 месяцев «Укрзализныця» является убыточным госпредприятием. Те люди, которые ее ввели в убытки, не могут дальше работать на железной дороге на руководящих постах – на тех местах, на которых работали. То есть, первые руководители, которые дали убыточные результаты, должны быть уволены», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Напомним, вчера правительство приняло решение об увольнении руководителей трех железных дорог.

Как сообщал УНИАН, 9 января Кабинет министров Украины принял решение о назначении первым заместителем генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОРНИЕНКО.

По словам министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО, также были уволены руководители Одесской, Приднепровской и Донецкой железных дорог.