Глава МЧС посетит ЧАЭС

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА сегодня будет находиться на ЧАЭС и в зоне отчуждения и обязательного отселения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, во время первой рабочей поездки В.ШАНДРА планирует ознакомиться с состоянием подготовки к выполнению работ по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС, выполнению плана превращения объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему и завершение работ на пусковом комплексе завода по сбору, транспортировке, переработке и захоронению радиоактивных отходов «Вектор».