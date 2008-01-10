Украину ждет новая волна подорожания

Уже в феврале может подорожать горючее, и повысятся цены на спиртные напитки и табак, пишут “Факты”.

Причина подорожания горючего - повышение Россией до рекордной отметки в $334 за тонну экспортной пошлины на нефть, которая ввозится в нашу страну.

Сигареты и алкоголь подорожают из-за увеличения акцизной пошлины. Правда, повышение цен в этом сегменте будет не настолько катастрофическим: водка подорожает на несколько гривен, а пачка сигарет всего на 5-10 копеек.

ICTV