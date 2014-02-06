В Одессе к ликвидации наледи и снега с крыш домов привлекли альпинистов.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, погода, установившаяся в Одессе в течение последних дней – потепление в дневное время и снижение температуры в ночное – приводит к образованию талой воды и возникновению сосулек на крышах зданий.

Читайте такжеОдесситов призывают воздержаться от прогулок по замерзшему морюРуководители предприятий, в том числе офисов, магазинов и предприятий общественного питания с целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов должны обеспечить своевременную очистку крыш своих объектов от сосулек, наледи и снежных масс.

«Сотрудники коммунальных служб удаляют с крыш и балконов наледь, сосульки и снег. При ликвидации сосулек в очень высоких и опасных местах коммунальные службы привлекают автовышки и альпинистов», - сообщили в департаменте.