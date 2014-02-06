В Сумах демонтирован предпоследний памятник Ленину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского городского совета, со ссылкой на начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия Шилова.

«Было решение сессии горсовета о демонтаже памятников Ленину в областном центре, и оно начало выполняться», - отмечается в сообщении.

Согласно упомянутому решению, бюст должен быть передан на ответственное хранение Сумскому горкому КПУ.

Кроме того, в Сумах вскоре должен быть демонтирован изготовленный из бронзы 16-тонный памятник Ленину, который когда-то возвышался на постаменте в центре города, а теперь установлен в урочище Дуровщина. Его хотят переплавить и из полученного материала изготовить памятник основателю Сум Герасиму Кондратьеву.

Как сообщал УНИАН, решение о демонтаже бюста и памятника Ленину было принято на сессии Сумского горсовета 29 мая 2013 года. Затем местные коммунисты обжаловали это решение в судах, но горсовет их выиграл. В январе 2014 года городской председатель Сум Геннадий Минаев предложил руководству КПУ передать памятник Ленину партии при условии, что та выделит на развитие инфраструктуры и благоустройство областного центра 16 миллионов гривень, а также самостоятельно вывезет памятник за пределы Сум. Предложение действовало до 1 февраля, но КПУ на него не отозвалась, после чего Минаев дал команду выполнять решение сессии.