Британские аналитики дали прогноз перспектив Украины в ЕС

Украина, Молдова или Беларусь вряд ли присоединятся к Европейскому Cоюзу до 2020 года. Такой прогноз содержится в исследовании лондонского Центра Европейских реформ, передает Немецкая волна. Впрочем, Украина, считают авторы исследования, может стать серьезным претендентом на членство, если приложит усилия. Исследователи пытались разработать ряд советов относительно того, каким образом ЕС может улучшить свою роль в мире. В частности, конструктивно взаимодействовать с другими глобальными игроками – даже недемократическими, четко отдавая преимущество отношениям с США. ЕС должен также продолжить расширение, принимая в ряды организации страны примущественно исламского мира. Кроме этого, ЕС стоит предложить сотрудничество России, чтобы обеспечить изменения в Беларуси, стабильность и единство в Украине и разрешение замороженных конфликтов в Приднестровье и на Кавказе. В то же время, отмечают авторы, российская враждебность к западному вмешательству в этих регионах, которая время от времени граничит с паранойей, вряд ли позволит легко установить отношения доверия. Потому Евросоюзу, считают авторы исследования, стоит уважать российскую чувствительность, особенно в Украине, которая играла центральную роль в российской истории, культурной идентичности, и все еще тесно связана с российской экономикой.