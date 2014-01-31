Россия запретила въезд в страну почти 28 тысячам украинцам

При этом ФМС обещает оперативно реагировать и пересматривать такие решения в случае, если данная категория граждан сможет доказать их необоснованность.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил заместитель руководителя Департамента ФМС по организации работы с иностранными гражданами Дмитрий Демиденко.

«Состоянием на сегодняшний день въезд сроком от трех лет закрыт 27 тыс. 961 гражданину Украины. Причем в прошлом году было принято 26 тыс. 349 решений по гражданам Украины, а за первый месяц этого года – 1612», - сказал Демиденко.

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По его словам, основанием для такого решения является неоднократное совершение административных правонарушений, превышение сроков пребывания на территории России.

На вопрос, что делать гражданину Украины, если непосредственно на границе он узнает о запрете на въезд, однако считает, что решение принято ошибочно, Демиденко ответил, что на сайте ФМС работает сервис, где можно проверить существование такого запрета.

«Если же въезд закрыт по каким-то причинам, и причина эта не ясна гражданину, то проще всего свои обращения направлять также через сайт ФМС через специальный раздел. Мы все достаточно оперативно рассматриваем», - сказал он.

Демиденко сообщил, что по закону ответ должен быть дан в течение месяца, но ФМС старается делать это намного быстрее.

При этом он вновь напомнил, что с 1 января по новому закону суммарный строк пребывания иностранных граждан, прибывших в Россию в безвизовом порядке, не может превышать 90 суток в течение полугода. Он подчеркнул, что в случае превышения этого срока без оформления необходимых разрешительных документов вводится автоматический запрет на въезд в РФ сроком на три года.

Демиденко подчеркнул, что новое законодательство в России принято с целью упорядочить миграционные процессы, так как на ее территории незаконно находятся свыше 3,5 млн мигрантов.

В свою очередь, представитель управления по организации контрольно-надзорной деятельности ФМС России Валерия Смирнова сообщила, что в случае запрета на въезд на территорию России это решение можно оспорить в российских судах.

Как сообщал УНИАН, на территории РФ находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стран СНГ.

В России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться.

В ФМС России ранее заявляли, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.

С 1 января 2014 года граждане Украины и других стран, которые могут посещать Россию без виз, могут находиться на ее территории не более 90 суток в течение полугода, если дополнительно не продлят срок своего пребывания.