Пинзеник: вкладчики Сбербанка получат деньги через три дня после внесения в реестр

Выплаты гражданам - вкладчикам Сбербанка бывшего СССР планируется осуществлять через три дня с даты внесения в „Реестр вкладчиков сбережений граждан” путем зачисления на текущий или депозитный (вкладной) счет (по выбору вкладчика).

Об этом сообщил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК сегодня во время рабочего совещания с председателем правления ОАО „Государственный ощадный банк Украины” Анатолием ГУЛЕЕМ, на которой обсуждались механизм возврата обесцененных вкладов населению и соответствующий проект правительственного постановления, сообщает Министерство финансов Украины.

По словам министра, постановление Кабинета Министров по выплате компенсаций планируется принять на правительственном заседании 9 января.

А.ГУЛЕЙ проинформировал В.ПИНЗЕНИКА о том, что в “Ощадбанке” уже начала работать „горячая телефонная линия” для информационной поддержки вкладчиков Сбербанка бывшего СССР. Получить консультации по поводу возврата сбережений можно по телефону 8-800-501-34-10. В каждом региональном управлении “Ощадбанка” открыта своя „горячая линия”, линии работают в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45).

Руководитель “Ощадбанка” заверил министра финансов, что в случае возникновения проблем с качеством обслуживания населения в учреждениях банка каждый гражданин может обратиться к нему лично в рабочие дни с 8.30 до 9.30 по телефону 8 (044) 289-22-32.

Как подчеркивается в сообщении пресс-службы Минфина, В.ПИНЗЕНИК призывает сограждан не создавать очереди и не волноваться.

„Правительство тщательным образом и обстоятельно взялось за возврат вкладов. Регистрация вкладчиков не ограничена сроками, а деньги на возврат обесцененных сбережений заложены в Законе „О Государственном бюджете Украины на 2008 год””, - заверил министр финансов.