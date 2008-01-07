Тимошенко поздравила Саакашвили

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела телефонный разговор с Михаилом СААКАШВИЛИ и поздравила его с проведением свободных, демократических и справедливых выборов Президента Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что власть Грузии еще раз доказала, что доверие людей, обнаруженное в условиях честной политической конкуренции, может стать надежным фундаментом стабильности и укрепления основ государственности.

«Мы в Украине хорошо знаем, как важно для всех ответственных политиков уважать демократический выбор своего народа», - отметила украинский премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что победа М.СААКАШВИЛИ на президентских выборах предоставит новый импульс для проведения последующих экономических и социальных реформ, обеспечит укрепление верховенства права и модернизации всей страны, которые базируются на европейских принципах и ценностях.

Также премьер-министр Украины заверила, что Грузия и в дальнейшем может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Украины.

Президент Грузии М.СААКАШВИЛИ в свою очередь поблагодарил за искренние и теплые слова и пригласил главу украинского правительства Ю.ТИМОШЕНКО в Тбилиси на церемонию инаугурации, которая состоится 20 января этого года.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Грузии состоялись досрочные выборы президента. По состоянию на 13.00 7 января ЦИК Грузии подсчитал результаты голосования на 2420 участках из 3512. Лидирует М.СААКАШВИЛИ – у него 51,19 процента голосов избирателей, у его основного конкурента – кандидата от Объединенной оппозиции Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ – 25,53%.