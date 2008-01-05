Тимошенко начнет тотальную проверку всех шахт

К 2011 году добыча угля в Украине должна вырасти до 100 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое задание поставил в Луганске перед угольной отраслью Украины новый министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

Для этого, по словам министра, необходимо разработать правильные инвестиционные программы для каждого угольного объединения и каждой шахты.

На встрече с директорами шахт Луганской области министр обязал их разработать такие программы до конца января.

В.ПОЛТАВЕЦ сообщил, что с 15 января правительство начнет тотальную проверку всех украинских шахт. «Проверять будут не только безопасность труда, но и работу руководителей угольных предприятий», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в январе-ноябре 2007 года угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 5,41% - до 69 млн. 20 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.

В 2006 году в Украине было 80,257 млн. тонн угля, что на 2,8% больше по сравнению с 2005 годом.

В 2005 году добыча угля в Украине сократилась на 2,8% по сравнению с 2004 годом - до 77 млн. 921,4 тыс. тонн.