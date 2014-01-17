Убийца председателя «Уманьгаза» забаррикадировался в его кабинете

Как сообщили УНИАН источника в УМВД в Черкасской области, кабинет директора окружен работниками милиции, никого не впускают и не выпускают. На месте работает следственно-оперативная группа, привлечены личный состав Уманского горотдела УМВД и соответствующие спецподразделения.

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От рук злоумышленника погиб руководитель предприятия, ранена женщина - главный бухгалтер ПАО «Уманьгаз», которая на это время госпитализирована. Сами работники "Уманьгаза" говорят, что выстрелы были сделаны из охотничьего ружья.

Справка УНИАН. Владимир Мельник был депутатом Черкасского областного совета от фракции Партии регионов, заместитель главы постоянной комиссии облсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, председателем городской организации Партии регионов, председателем правления ПАО «Уманьгаз».

Мельник родился 18 июня 1962 года в поселке Дибровка Миргородского района Полтавской области. С 1989-го по 2003 год был первым заместителем председателя правления ОАО «Уманьгаз». Председателем правления ПАО «Уманьгаз» Мельник стал в 2004 году. В 2006 и 2010 годах избирался депутатом Черкасского облсовета. Является заслуженным работником промышленности Украины. Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени в 2012 году.