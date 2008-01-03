НБУ вводит в обращение памятную монету “Рік Пацюка” (фото)

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету “Рік Пацюка” номиналом 5 гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка, монета изготовлена из серебра 925-й пробы, качество – “пруф”, масса – 15,55 г, диаметр – 33 мм, тираж – 15 000 штук. Группа монеты – рифленая.

На аверсе монеты в окружении стилизованного растительного орнамента размещены надписи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ/ 5/ ГРИВЕНЬ; вверху – малый Государственный Герб Украины, внизу – год чеканки монеты 2008, а также обозначения металла, его пробы – Ag 925, массы в чистоте – 15,55 и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты в окружении стилизованного растительного орнамента изображена в лубочном стиле крыса (глаз ее украшен бриллиантом массой 0,01 карата). Над этой композицией и под ней размещены абрисные фигурки все 12 символов восточного календаря.

Авторы: эскизов - Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК, моделей - Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО.

Фото с официального сайта НБУ