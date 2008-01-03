В Донецке опять горела шахта им.Засядько

В Донецке на шахте им. А.Засядько при ликвидации пожара никто не пострадал.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, вчера в 21.12 на горизонте 1235 метров в тупиковой выработке конвейерного ходка восточной наклонной лавы пласта M3 возник пожар. Пласт опасен по взрывам угольной пыли и самовозгоранию.

В момент аварии в аварийной выработке людей не было, всего в шахте работали 334 человека. Из опасных участков были экстренно выведены на поверхность 54 человека. При эвакуации никто не пострадал.

Прибывшие на шахту четыре отделения горноспасателей приступили к ликвидации пожара. Сегодня в 1.35 отделения горноспасателей обнаружили очаг пожара. К 2.10 очаг был ликвидирован и аварийные работы на горизонте завершены.

В настоящее время на шахте одно отделение горноспасателей продолжает вести контроль шахтной атмосферы. Всего в шахте работают 265 горняков.