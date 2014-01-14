Компании группы ВТБ прекратили сотрудничество с Fitch Ratings из-за "необъективности"

Об этом говорится в заявлении группы, которое последовало за понижением агентством Fitch рейтинга банка ВТБ в прошедшую пятницу, передает РИА Новости.

"Данное решение принято в связи с непрофессиональными действиями агентства. Головная организация группы – банк ВТБ – не поддерживает контрактных отношений с агентством с 2012 года. С этого времени агентство не имеет доступа к непубличной информации, раскрываемой другим рейтинговым агентствам и не обладает необходимыми данными для объективной оценки кредитного качества ВТБ. Несмотря на это, Fitch Ratings продолжает присваивать рейтинги ВТБ исключительно по собственной инициативе, основываясь на субъективных факторах, в отсутствие аналитического взаимодействия с банком", - говорится в заявлении группы.

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По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Герберта Мооса, рейтинговый процесс Fitch Ratings не является эффективным в сравнении с другими крупнейшими международными агентствами. "В такой ситуации мы приняли вполне логичное решение – отказаться от работы с Fitch Ratings в рамках группы ВТБ», - сказал он.