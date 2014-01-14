СМИ: Аграрный рынок замер в ожидании решения вопроса по зерновому НДС

Данное решение напрямую повлияет на уровень цен на зерно. Сельхозпроизводители выступают за возмещение НДС, зернотрейдеры – против. Правительство оказалось между выбором – к кому прислушиваться? Об этом в статье «Аграрии против зернотрейдеров: кого поддержит Кабмин?» пишет издание «Зеркало недели».

Как сообщает издание, ключевую роль в сегодняшних аграрных успехах Украины сыграли местные сельхозпроизводители и переработчики, однако рекордный урожай-2013 принес им рекордные убытки. Себестоимость зерна за счет роста цен семена, аренду, удобрения, средства защиты растений и прочего выросла на 15%, в то время как цены на зерно обвалились на 40%. Кукуруза, которая является основным экспортным продуктом, упала в цене почти на 50%. В данный момент поддержка украинским аграриям крайне необходима, и возмещение НДС сможет хотя бы частично компенсировать падение цен.

Против возврата НДС традиционно выступают международные зернотрейдеры, поясняя свою позицию сложностями с его получением. Однако издание пишет, что основной проблемой для иностранных зернотрейдеров являются вовсе не сложности с возвратом НДС, а уменьшение количества посредников, которое произойдет со вступлением в силу закона №713-VII, подписанного Президентом Украины 27 декабря 2013 г.

Компании-посредники являются источником личного обогащения руководства некоторых компаний-трейдеров, и они боятся его потерять. В статье приводятся данные, согласно которым трейдеры на самом деле регулярно получают НДС на другом экспортном рынке (подсолнечного масла).

Как сообщает издание, в минувшую субботу со всеми возможными нарушениями регламента в Верховной Раде был зарегистрирован кабминовский законопроект, призванный вновь не возвращать НДС при экспорте зерна. Не разбираясь толком в проблемах украинских аграриев, Азаров принял сторону зернотрейдеров, однако такими действиями премьер противоречит сам себе. «В Украине должна неуклонно заработать Программа активизации развития экономики. Это просчитанный нами шанс через 5-10 лет иметь конкурентоспособную промышленность и аграрный сектор», - сказал Азаров 9 января 2014 г.

Без поддержки со стороны бюджета аграрии не будут ничего инвестировать в страну и об активизации экономики - приоритетной задачи, поставленной Президентом Кабмину и лично Азарову, – придется забыть, резюмирует издание.