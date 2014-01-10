Депутаты предлагают штрафовать водителей на основании данных автоматической видеофиксации

Как передает корреспондент УНИАН, авторами этого законопроекта являются народные депутаты Украины Владимир Пилипенко и Валерий Писаренко (оба из фракции Партии регионов).

Законопроектом предлагается внедрить автоматическую фото- и видеофиксацию таких правонарушений: превышение ограничений скорости движения; проезд на запретительный сигнал регулирования дорожного движения; нарушение установленного для транспортных средств запрета передвигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам; выезд на полосу встречного движения; нарушение правил движения через железнодорожные переезды.

В законопроекте отмечается, что в случае фото- и/или видеофиксации одного из указанных правонарушений должностное лицо ГАИ на основании данных автоматизированной информационной системы указанного подразделения устанавливает лицо, за которым зарегистрировано соответствующее транспортное средство. Если транспортное средство зарегистрировано за физическим лицом, указанное должностное лицо выносит постановление о наложении административного взыскания, которое посылается такому физическому лицу рекомендательным письмом с сообщением. К постановлению прилагается фотоснимок транспортного средства с изображением его номерного знака, сделанный в автоматическом режиме в момент совершения административного правонарушения. Кроме того, в постановлении указывается адрес веб-сайта в сети Интернет, на котором лицо может ознакомиться с изображением или видеозаписью транспортного средства в момент совершения административного правонарушения, и идентификатор для доступа к указанной информации.

В соответствии с законопроектом, лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, в течение десяти дней со дня получения постановления должен оплатить штраф или обжаловать постановление в суде и доказать, что транспортное средство или его номерной знак выбыло из его владения в результате противоправных действий других лиц, или в момент совершения правонарушения за рулем было другое лицо.

Законопроектом предусмотрено, что если транспортное средство зарегистрировано за предприятием, учреждением, организацией, руководителю такого предприятия, учреждения, организации посылается запрос о предоставлении информации. Такой руководитель в течение пяти дней со дня получения запроса обязан предоставить информацию о лице, которое управляло транспортным средством в момент совершения административного правонарушения. При непредоставлении указанной информации (предоставлении неправдивой информации) вводится административная ответственность. В случае, если руководитель предприятия, учреждения, организации предоставит информацию о лице, которое управляло транспортным средством в момент совершения административного правонарушения, такому лицу посылается постановление о наложении административного взыскания, и это лицо имеет право оплатить штраф или обжаловать указанное постановление.

В законопроекте предусмотрено, что в случае привлечения нарушителя к ответственности в соответствии с проектом применяется минимальный размер штрафа, предусмотренный соответствующей статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях. При этом, если лицо оплачивает указанный штраф в течение пяти дней со дня получения постановления, такой минимальный размер уменьшается вдвое.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что им не определяется количество систем, которые должны быть установлены, а потому их закупку можно осуществлять постепенно за счет текущих расходов Министерства внутренних дел Украины. “Кроме того, использование указанных систем позволит значительно увеличить уровень поступлений средств от штрафов за нарушение правил дорожного движения в Государственный бюджет Украины. Например, по официальной информации ГАИ, 1 октября 2013 года в г. Киеве только одна система фото- и видеофиксации в течение одного часа зафиксировала: 89 нарушений скоростного режима по одной полосе движения (мин. штраф – 255 грн.); 9 нарушений правил остановки или стоянки (мин. штраф – 255 грн.); 6 проездов на красный сигнал светофора (мин. штраф – 425 грн.); 31 нарушение рядности движения и правил проезда перекрестков (мин. штраф – 425 грн.). С учетом минимальных штрафов за такие нарушения поступления в бюджет в данном случае составили бы более 40 тыс. грн”, - говорится в пояснительной записке.

В записке отмечается, что сегодня в Украине применяются полуавтоматические системы фото- и видеофиксации, которые “значительно улучшили уровень фиксации правонарушений, однако не дают существенного эффекта из-за ряда факторов, в частности: сохранения действующего порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях, наличия субъективных факторов при рассмотрении дела”. “Применение же полностью автоматических систем фото- и видеофиксации правонарушений, которые предлагается внедрить, позволит усовершенствовать не только процесс фиксации, но и максимально автоматизирует процедуру рассмотрения соответствующих категорий административных дел”, - говорится в пояснительной записке.