Черкасским ветеранам подарили 42 автомобиля к 60-летию области

Как передает корреспондент УНИАН, в Черкассах, на площади Дружбы народов, вице-премьер поздравил всех собравшихся с 60-летием образования Черкасской области. Потом он вместе с председателем Черкасской областной государственной администрации Сергеем Тулубом вручили ветеранам войны и членам их семей ключи от 42 новых автомобилей марок «Деу Матиз» и «Деу Сенс». Грищенко поблагодарил ветеранов за их воинский подвиг и пожелал счастливой старости и здоровья.

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Перед этим вице-премьер ознакомился с ходом строительства Черкасского областного перинатального центра и деятельностью областного диагностически-консультативного центра.

Строительство областного перинатального центра в Черкассах проходит в рамках Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» под патронатом Президента Украины. Новое медицинское учреждение будет обслуживать 2050 родов в год. Учреждение рассчитано на 100 коек, среди них – отделение интенсивной терапии новорожденных на 6 коек, дневной стационар на 3 койки. В перинатальном центре будет действовать 4 операционных зала, 7 родильных залов, среди них – 6 индивидуальных и один индивидуальный родильный бокс для беременных и рожениц с инфекционными заболеваниями. На строительство центра из бюджета выделено свыше 77 млн. грн. Проведены тендерные закупки медицинского оборудования на сумму 22,7 млн. грн.

Сейчас в Черкассах во Дворце «Дружба народов» начались торжества по случаю 60-летия образования области, в которых принимают участие вице-премьер-министр Грищенко, руководители области и районов, бывшие председатели Черкасской ОГА и народные депутаты.

Справка УНИАН. Черкасская область образована 7 января 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР из районов Киевской, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областей. Административный центр Черкасской области - город Черкассы. Площадь области составляет 20,9 тысяч кв. км. (3,46% территории государства, 18 место в стране). Область состоит из 20 районов, 16 городов, из них 6 городов областного подчинения (Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Канев, Смела, Умань). В состав области входят 15 поселков городского типа, 723 села и 101 поселок, которые подчинены 16 городским, 15 поселковым и 525 сельским советам.