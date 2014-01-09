В Черкасской области Грищенко открыл новый музей Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии музея также приняли участие председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Тулуб, председатель Черкасского облсовета Валерий Черняк и другие руководители области.

Грищенко вместе с Тулубом торжественно перерезали голубую ленту и осмотрели экспозицию музея.

Новый музей в селе Мошны демонстрирует посетителям страницы биографии Шевченко во время его последнего путешествия по Украине. Под будущий музей переоборудовали помещения жилого дома. В ХІХ столетии это был постоялый двор. В июле 1859 года Шевченко провел здесь несколько ночей после ареста в Прохоровке.

В экспозиции музея сохранены уникальные фото, тексты воспоминаний, мебель и другие предметы быта жителей села Мошны в ХІХ столетии. Реставрация музея началась в октябре 2013 года во исполнение решения Всеукраинского гуманитарного совета при Президенте Украины, в рамках подготовки к празднованию 200-летия Шевченко. Музейный комплекс состоит из дома, конюшни и погреба общей площадью 1540 кв. м. В целом в музее 6 комнат. В пяти из них представлены разнообразные экспозиции, на стенах дома-музея развешено достаточно много фотографий и рушныков, в комнатах – коллекция старинной посуды и мебели.

Как рассказала корреспонденту УНИАН директор Черкасского областного краеведческого музея Алла Кушнир, подход реставраторов к воссозданию старинного дома был достаточно деликатным. Они лишь укрепили здание, и коренным образом не вмешивались в его строение. Изюминкой музея стала отреставрированная аутентичная печь посреди дома. Сам дом покрыт камышовой крышей. Экспозиция сформирована так, чтобы посетители смогли узнать о том нелегком периоде в жизни Шевченко, когда он в последний раз находился в Украине.

После посещений музея Грищенко рассказал журналистам, что его поразило, что в музее воспроизведен дух того времени, когда здесь находился Шевченко. Он поблагодарил всех, кто приобщился к созданию этого музея, и призвал помнить о «Заповите» Кобзаря, который призывал любить Украину. По словам Грищенко, Шевченко при жизни стал духовным лидером Украины и заложил основы современной украинской государственности.

Справка УНИАН. Черкасская область образована 7 января 1954 г. Указом Президиума Верховной рады СССР из районов Киевской, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областей. Административный центр Черкасской области - город Черкассы. На территории области находится географический центр Украины - на северной околице села Марьяновка, неподалеку от районного центра - города Шпола. Площадь области составляет 20,9 тысяч кв. км. (3,46% территории государства, 18 место в стране). Область состоит из 20 районов, 16 городов, из них 6 городов областного подчинения (Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Канев, Смела, Умань). В состав области входят 15 поселков городского типа, 723 села и 101 поселок, которые подчинены 16 городским, 15 поселковым и 525 сельским советам.