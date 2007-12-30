Черновцы просят денег у земляка-Яценюка

Сессия Черновицкого городского совета приняла обращение к председателю Верховной Рады и премьер-министру Украины по случаю празднования 600-летия Черновцов и поручила городскому председателю Николаю ФЕДОРУКУ лично передать его Арсению ЯЦЕНЮКУ, который родом из Черновцов и где живут его родители.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты горсовета напомнили руководителям парламента и правительства, что в свое время Верховная Рада и Кабинет министров уже приняли ряд важных документов относительно празднования в октябре 2008 года 600-летия Черновцов. Ими предусматривалось предоставить городу на протяжении трех лет субвенцию в сумме 150 миллионов гривен на сохранение историко-архитектурного центра. Однако «отмеченное финансирование осталось на бумаге, что остановило целый комплекс начатых и спроектированных работ», сообщили в горсовете.

«Поскольку к юбилею Черновцов осталась маловато времени, городской совет настойчиво просит Кабмин предусмотреть в госбюджете на 2008 год в полном объеме средства, что были ранее запланированы для достойной подготовки и празднования 600-летия первого письменного упоминания о Черновцах", - отмечается в обращении.

На подготовку и празднование юбилея город в 2006-2008 годах должен был получить, согласно постановлению Верховной Рады, подтвержденной соответствующими распоряжениями Кабмина, 150 млн. грн. – по 50 млн. грн. ежегодно.

В 2006 году город эти средства получил, а в 2007 году из госбюджета не поступило ни одной копейки, невзирая на то, что в марте было принято соответствующее распоряжение Кабмина, отмечается в обращении депутатов горсовета.

В 2006-2007 годах в городе начаты работы на десятках важных исторических и социальных объектах, финансирование которых предусматривалось за средства из госбюджета.