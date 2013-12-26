В КГГА считают, что повышение цен на проезд не решит всех проблем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время общественных слушаний сказал заместитель директора Департамента экономики и инвестиций КГГА Василий Яструбинский, ссылаясь на расчеты КП “Киевпасстранс” и киевского метрополитена в частности.

“Это повышение тарифов, которое мы проводим на сегодняшний день, не позволит решить всех проблем предприятий, а лишь смягчит ту ситуацию, которая сложилась на предприятиях. По расчетам “Киевпасстранса” и метрополитена выручка будет увеличиваться только на 10-15 млн. грн в месяц. То есть это недостаточная сумма и остальные расходы будет вынужден гасить, как и раньше, городской бюджет”, - сказал Яструбинский.

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В то же время он подчеркнул, что все же нагрузка на городской бюджет будет меньше. Он ссылался на расчеты указанных предприятий по тарифу и плановым расходам в 2008 году, когда в последний раз пересматривались тарифы на проезд в Киеве, и в следующем 2014-м.

“Если при расчете тарифа в 2008 году метрополитен планировал свои расходы в размере 921 млн грн, то на следующий год эти расходы уже составляют 1 млрд 566 млн. грн - рост на 70%. По “Киевпасстрансу” аналогично, затраты выросли на 72% - из 902 млн до 1 млрд 544 млн. грн. Это связано с ростом зарплаты, увеличением затрат на топливно-энергетические носители, рост цен на комплектующие”, - объяснил Яструбинский.

Он в очередной раз заявил, что городская власть планирует ввести новые тарифы на проезд с 25 января следующего года.