В ПР ожидают принятия бюджета к 16 января
С учетом того, что проект бюджета был внесен в Верховную Раду только 19 декабря, а не до 15 сентября, как предусмотрено Регламентом ВР, то в полной мере изучить его и внести поправки и дополнения возможно только после Нового года.
Такого мнения придерживается народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики Сергей Кальцев.
«Владимир Рыбак озвучил реальную картину: до 8 января депутаты смогут внести свои поправки, а до 16 января должны утвердить бюджет. Не надо забывать, что речь идет о самом главном финансовом документе страны на следующий год. Поэтому правильно будет, с учетом ситуации, если этот документ мы примем на несколько дней позже и подойдем к этой процедуре не поспешно, а с полной ответственностью. Обсуждалась возможность принятия бюджета по ускоренной процедуре до конца 2013 года. Но в итоге было принято взвешенное решение – предоставить депутатам возможность изучить документ и внести свои предложения. Никаких внутренних конфликтов и разногласий по этому поводу нет. Реалии таковы, что принять столь важный для страны финансовый документ за считанные дни, как бы нам всем этого ни хотелось, невозможно. К тому же, не стоит забывать и о том, что оппозиция будет делать все для того, чтобы затягивать принятие бюджета. Попросту говоря, они в очередной раз воспользуются ситуацией, например, нарушением требования Регламента по рассмотрению проекта бюджета. При этом оппоненты будут руководствоваться одним мотивом – дискредитировать Президента и власть в глазах населения», - подчеркнул парламентарий.
По его словам, высказанное мнение основано на опыте первого года работы парламента нового созыва.
«Вспомните, сколько раз в этом месяце оппозиционеры блокировали трибуну Верховной Рады. При этом они используют совсем не парламентские методы борьбы. Поэтому нужно быть готовым и к такому варианту. К сожалению, это будет лишь затягивать процесс принятия бюджета на 2014 год. В любом случае страна без бюджета жить не будет, расходы будут осуществляться каждый месяц в размере 1/12 бюджетной росписи 2013 года», - заявил Сергей Кальцев.
Также он отметил, что проект в его нынешнем виде по некоторым направлениям не поддерживает часть его коллег.
«Но это не только члены ПР, а и внефракционные парламентарии. В первую очередь вопросы задают депутаты-мажоритарщики, избранные по конкретным округам. Каждый из них выполняет свою предвыборную программу, утвержденную по наказам избирателей. Их цель понятна – привлечь на округ как можно больше средств для выполнения взятых на себя перед избирателями обязательств. С учетом того, что бюджета на все не хватает, возникают разногласия. Вместе с тем уверен, что к 16 января документ будет сбалансирован, и вопросов у депутатов станет меньше», - выразил уверенность политик.
Что касается информации о том, что в проекте бюджета отображены изменения, предусмотренные законами, которые по состоянию на сегодня еще не приняты. В частности, речь идет о законах, которые предусматривают повышение ряда налогов, а также отказ от предусмотренного Налоговым кодексом понижения ставок НДС и налога на прибыль предприятий, являющихся ключевыми при формировании госсметы. То Сергей Кальцев напомнил, что парламент и Правительство рассчитывали, что к моменту внесения проекта госбюджета необходимые для страны законы будут приняты. В том числе и законы, касающиеся основных направлений налоговой политики.
«В связи с блокированием трибуны оппозицией этого сделано не было. А поскольку проект главного финансового документа страны готовился в установленном порядке, без учета блокирований, отказов от голосования и прочих деструктивных действий некоторых политических сил, сложилась такая правовая коллизия. В ближайшее время мы должны рассмотреть эти законы, принять их и тем самым привести действующее законодательство в соответствие с проектом государственного бюджета», - подытожил народный депутат.