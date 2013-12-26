В ПР ожидают принятия бюджета к 16 января

Такого мнения придерживается народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики Сергей Кальцев.

«Владимир Рыбак озвучил реальную картину: до 8 января депутаты смогут внести свои поправки, а до 16 января должны утвердить бюджет. Не надо забывать, что речь идет о самом главном финансовом документе страны на следующий год. Поэтому правильно будет, с учетом ситуации, если этот документ мы примем на несколько дней позже и подойдем к этой процедуре не поспешно, а с полной ответственностью. Обсуждалась возможность принятия бюджета по ускоренной процедуре до конца 2013 года. Но в итоге было принято взвешенное решение – предоставить депутатам возможность изучить документ и внести свои предложения. Никаких внутренних конфликтов и разногласий по этому поводу нет. Реалии таковы, что принять столь важный для страны финансовый документ за считанные дни, как бы нам всем этого ни хотелось, невозможно. К тому же, не стоит забывать и о том, что оппозиция будет делать все для того, чтобы затягивать принятие бюджета. Попросту говоря, они в очередной раз воспользуются ситуацией, например, нарушением требования Регламента по рассмотрению проекта бюджета. При этом оппоненты будут руководствоваться одним мотивом – дискредитировать Президента и власть в глазах населения», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, высказанное мнение основано на опыте первого года работы парламента нового созыва.

«Вспомните, сколько раз в этом месяце оппозиционеры блокировали трибуну Верховной Рады. При этом они используют совсем не парламентские методы борьбы. Поэтому нужно быть готовым и к такому варианту. К сожалению, это будет лишь затягивать процесс принятия бюджета на 2014 год. В любом случае страна без бюджета жить не будет, расходы будут осуществляться каждый месяц в размере 1/12 бюджетной росписи 2013 года», - заявил Сергей Кальцев.

Также он отметил, что проект в его нынешнем виде по некоторым направлениям не поддерживает часть его коллег.

«Но это не только члены ПР, а и внефракционные парламентарии. В первую очередь вопросы задают депутаты-мажоритарщики, избранные по конкретным округам. Каждый из них выполняет свою предвыборную программу, утвержденную по наказам избирателей. Их цель понятна – привлечь на округ как можно больше средств для выполнения взятых на себя перед избирателями обязательств. С учетом того, что бюджета на все не хватает, возникают разногласия. Вместе с тем уверен, что к 16 января документ будет сбалансирован, и вопросов у депутатов станет меньше», - выразил уверенность политик.

Что касается информации о том, что в проекте бюджета отображены изменения, предусмотренные законами, которые по состоянию на сегодня еще не приняты. В частности, речь идет о законах, которые предусматривают повышение ряда налогов, а также отказ от предусмотренного Налоговым кодексом понижения ставок НДС и налога на прибыль предприятий, являющихся ключевыми при формировании госсметы. То Сергей Кальцев напомнил, что парламент и Правительство рассчитывали, что к моменту внесения проекта госбюджета необходимые для страны законы будут приняты. В том числе и законы, касающиеся основных направлений налоговой политики.

«В связи с блокированием трибуны оппозицией этого сделано не было. А поскольку проект главного финансового документа страны готовился в установленном порядке, без учета блокирований, отказов от голосования и прочих деструктивных действий некоторых политических сил, сложилась такая правовая коллизия. В ближайшее время мы должны рассмотреть эти законы, принять их и тем самым привести действующее законодательство в соответствие с проектом государственного бюджета», - подытожил народный депутат.