На киевском заводе больше года не платят зарплату, долг - почти 9 миллионов

Прокуратура Соломенского района Киева открыла уголовное производство по факту безосновательной невыплаты 748 рабочим столичного научно-производственного предприятия заработной платы на общую сумму 8,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района, проверкой установлено, что с сентября прошлого года должностные лица предприятия, которое занимается изготовлением оборудования для переработки резины и пластмассы, не выплачивают своим работникам зарплату.

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В то же время, несмотря на существование задолженности и наличие финансовой возможности ее погасить, руководством завода за этот же период было израсходовано почти 12 млн грн на погашение кредитов, приобретение сырья и комплектующих, выплату процентов по кредитам и пр.

Сведения о факте невыплаты зарплаты внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 175 (безосновательная невыплата заработной платы работникам предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит милиция.