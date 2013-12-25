Студенческий координационный совет угрожает правительству массовыми протестами

Студенческий координационный совет объявляет всеобщую мобилизацию студентов 25 декабря, если правительство не выплатит деньги в течение 24 часов. Об этом сообщает "Тиждень".

В университетах страны длительное время задерживают стипендию. Это объясняют отсутствием финансирования из госбюджета.

"Накануне праздников нас оставили без копейки в кармане. Правительство Николая Азарова довело страну до такого состояния, что в государственной казне нет средств для студенчество. Власть берет кредиты у Кремля, стирая суверенитет государства. Доводит страну до состояния дефолта. В то время, когда студентам неделями задерживают стипендии, финансирование "правоохранительных" органов в следующем 2014 году увеличивают!" - говорится в сообщении.

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Студенческая организация также отмечает: "Мы даем власти 24 часа на выплату стипендий студентам. В случае если наше требование не будет выполнено, Студенческий координационный совет объявляет всеобщую мобилизацию студентов 25 декабря в 11:00 возле памятника Т. Шевченко".