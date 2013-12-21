S&P понизило рейтинг Евросоюза
03:46, 21 декабря 2013Общество
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило наднациональный кредитный рейтинг Евросоюза на одну ступень, с высшего уровня "ААА" до" AA+", прогноз по рейтингу "стабильный".
В агентстве указывают, что наднациональный рейтинг ЕС отражает общую кредитоспособность всех 28 стран, входящих в объединение, сообщает Русская служба ВВС.
Понижение рейтинга говорит о снижении кредитоспособности членов ЕС и общем ухудшении финансового профиля Евросоюза.
"Переговоры по бюджету ЕС стали более напряженными, и на наш взгляд, это свидетельствует о том, что Евросоюз рискует потерять поддержку некоторых стран-участников", - говорится в сообщении агентства.
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