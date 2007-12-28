Евро и доллар подорожают в новом году?

Нового мирового финансового кризиса, который зацепит и украинский рынок банкиры ожидают весной, а вот эксперты уверены – экономических катаклизмов не будет. Правда, прогнозные показатели рынка на следующий год и у аналитиков, и у практиков по большей части совпадают.

В частности, прогнозируют, что инфляция в следующем году превысит уровень, заложенный в бюджете. Виной этому - отсутствие достаточных инструментов ее сдерживания. Эксперты предусматривают ее на уровне 11-12%, передает 5 канал.

Не претерпит изменений кредитно-депозитная политика, максимальная вариация ставок здесь прогнозируется в пределах 1%.

Не ожидают и ревальвации гривни, которая могла бы уменьшить инфляцию, говорят специалисты. Однако, ожидают подорожания евро в первом квартале 2008 года до семисот шестидесяти гривен за сотню, а с лета - и укрепление доллара.

Александр Сугоняко, президент ассоциации украинских банков отмечает: "Самый пик - в апреле мае будет очередной международный кризис . Нужно готовиться и замещать ликвидность, идущую из внешних рынков на внутренние".

Николай Ивченко, аналитик финансового рынка в свою очередь, говорит: "Никакого кризиса не будет - пек его или сейчас, или уже пройден. Главные задания - это борьба с инфляцией и уменьшение торгового дефицита".