Апелляционный суд Киева рассматривает жалобы на приговор бывшему в. о. министра обороны Иващенко

Об этом УНИАН сообщил адвокат Иващенко Борис Нечипоренко.

“Сегодня суд начал рассматривать жалобу в отсутствие Иващенко, но по просьбе прокуратуры в заседании был объявлен перерыв до 9.30 26 декабря”, - сказал Нечипоренко.

По словам адвоката, как и ранее, на заседаниях апелляционного суда, которые откладывались из-за отсутствия Иващенко, он объяснил, что тот не сможет присутствовать в зале суда, поскольку получил в Дании статус политического беженца и, в соответствии с действующим законодательством той страны, не может въезжать на территорию Украины или находиться в ее консульских учреждениях, которые также приравниваются к украинской территории.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти во время реализации имущества «Феодосийского судомеханического завода».

В апреле 2012 года Печерский райсуд Киева признал его виновным, осудив к пяти годам лишения свободы.

В августе 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор, заменив реальный срок условным.

В феврале 2013 года стало известно, что Иващенко выехал за границу и получил статус политического беженца в Дании.