Апелляционный суд Киева рассматривает жалобы на приговор бывшему в. о. министра обороны Иващенко
Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы прокуратуры Голосеевского района на решение Голосеевского районного суда, которым исполнительной службе было отказано в удовлетворении ходатайства о замене бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию Иващенко условного срока отбывания наказания на реальный в связи с его неявкой на регистрацию в исполнительные органы.
Об этом УНИАН сообщил адвокат Иващенко Борис Нечипоренко.
“Сегодня суд начал рассматривать жалобу в отсутствие Иващенко, но по просьбе прокуратуры в заседании был объявлен перерыв до 9.30 26 декабря”, - сказал Нечипоренко.
По словам адвоката, как и ранее, на заседаниях апелляционного суда, которые откладывались из-за отсутствия Иващенко, он объяснил, что тот не сможет присутствовать в зале суда, поскольку получил в Дании статус политического беженца и, в соответствии с действующим законодательством той страны, не может въезжать на территорию Украины или находиться в ее консульских учреждениях, которые также приравниваются к украинской территории.
Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти во время реализации имущества «Феодосийского судомеханического завода».
В апреле 2012 года Печерский райсуд Киева признал его виновным, осудив к пяти годам лишения свободы.
В августе 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор, заменив реальный срок условным.
В феврале 2013 года стало известно, что Иващенко выехал за границу и получил статус политического беженца в Дании.