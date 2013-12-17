ГАИ предупреждает водителей о низкой видимости на дорогах из-за тумана

ГАИ рекомендует водителям не забывать о внимательности и осторожности при управлении автотранспортом в такую погоду. Во время поездок в условиях недостаточной видимости (дожди, туманы и тому подобное) ГАИ советует двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. «Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, не превышайте скорость», - призывает водителей ГАИ.

Госавтоинспекция также рекомендует отказаться от рискованных маневрирований, которые в сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. «Если возникает необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно. А при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию», - отмечает ГАИ.