МАУ открывает прямой рейс Киев - Нью-Йорк

«Первый прямой беспосадочный рейс по маршруту Киев (Международный аэропорт «Борисполь») - Нью-Йорк (Международный аэропорт имени Джона Кеннеди) - Киев (Международный аэропорт «Борисполь») будет выполнен 25 апреля 2014 года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, рейсы Киев - Нью-Йорк - Киев в период с 25 апреля по 13 мая 2014 года будут выполняться дважды в неделю, с 14 мая - четыре раза в неделю, с 12 июня - 5 раз в неделю, с 14 июня - 6 раз в неделю. С 23 июня 2014 года рейсы Киев - Нью-Йорк – Киев будут выполняться ежедневно.

Рейсы по маршруту Киев - Нью-Йорк - Киев будут выполняться на современных дальнемагистральных самолетах Boeing 767-300 с тремя классами обслуживания – бизнес, эконом-премиум и экономическим.

Как сообщал УНИАН, крупнейший украинский авиаперевозчик авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует в 2014 году перевезти 5,9 млн пассажиров, что примерно на 30%, или на 1,4 млн человек, больше, чем запланировано на текущий год.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 33 воздушных судна.

МАУ намерена в 2013 году увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.