В киевском метро опровергают информацию о закрытии центральных станций

Об этом УНИАН сообщили на «горячей» телефонной линии метрополитена.

«Все станции метро работают в обычном режиме. Информацией о планах закрытия станций мы не владеем», - сказал оператор.

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В то же время, как сообщила корреспонденту УНИАН дежурная по станции метро «Крещатик», поступило сообщение, что в ближайшее время центральные пересадочные станции «Крещатик» и «Майдан Незалежности» могут быть закрыты на вход и выход.

«Если вам нужно ехать, то лучше едьте, сейчас потому что станции могут перекрыть», - сказала дежурная.