В киевском метро опровергают информацию о закрытии центральных станций
13:53, 15 декабря 2013Общество
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Киевский метрополитен работает в нормальном режиме, все станции открыты на вход и выход для пассажиров
В метрополитене говорят, что планов на закрытие станций не было / Фото : sq.com.ua
Об этом УНИАН сообщили на «горячей» телефонной линии метрополитена.
«Все станции метро работают в обычном режиме. Информацией о планах закрытия станций мы не владеем», - сказал оператор.
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В то же время, как сообщила корреспонденту УНИАН дежурная по станции метро «Крещатик», поступило сообщение, что в ближайшее время центральные пересадочные станции «Крещатик» и «Майдан Незалежности» могут быть закрыты на вход и выход.
«Если вам нужно ехать, то лучше едьте, сейчас потому что станции могут перекрыть», - сказала дежурная.
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