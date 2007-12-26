Тимошенко: льготы будут предоставляться в зависимости от дохода семьи

Льготы для населения будут предоставляться в зависимости от размеров дохода семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на расширенном заседании Кабинета министров, комментируя положения госбюджета по социальным расходам.

«Этим проектом закона о бюджете впервые не будет отменено ни одного закона о льготах, но этим бюджетом мы вводим систему, когда льготы не будут получать обеспеченные люди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство вводит систему по выплате льгот в зависимости от доходов семьи на каждого члена семьи.

«Это дает нам возможность выполнить все законы по социальной защите, а также сбалансировать бюджет, сделать так, чтобы люди почувствовали, что социальная защита в государстве есть», - добавила она.

Глава правительства также сообщила, что в проекте госбюджета на 2008 год предусматривается выполнение решения Конституционного Суда о возврате льгот, которые были отменены предыдущим правительством. «Мы вылечили бюджет, и льготы будут получать только малообеспеченные граждане», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.