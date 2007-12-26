Последние назначения, сделанные Кабмином

*** Кабинет министров Украины назначил Виктора БАРАНЧУКА заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №1221-р принято на заседании Кабмина 24 декабря.

*** Кабинет Министров Украины распоряжением от 24 декабря в 2007 г. № 1222-р назначил Александра ШЕВЧЕНКО заместителем министра аграрной политики Украины.

Распоряжение размещено на сайте правительства.

*** Кабинет Министров Украины своим распоряжением назначил первым заместителем министра охраны окружающей природной среды Степана ЛИЗУНА, освободив его от должности заместителя министра.

Соответствующее распоряжение (№1219-р от 24 декабря) размещено на сайте Верховной Рады.

Кроме того, другим своим распоряжениям (№1218-р от 24 декабря) Кабмин освободил от должности заместителя министра охраны окружающей природной среды Владимира КУЗЬМЕНКО.

Напомним, С.Лизун занимал должность заместителя министра охраны окружающей природной среды с 10 августа 2006 года, а до этого с 31 августа 2001 года занимал должность первого заместителя министра.

*** Кабинет министров Украины освободил от должности четырех заместителей министра угольной промышленности.

Об этом говорится в распоряжениях Кабмина №1213-№1216 от 24 декабря, размещенных на Правительственном портале.

Освобождены от должностей Владимир ФИЧЕВ, Дмитрий ПЕТРЕНКО, Анатолий БОЛОТОВ. Кроме того, освобожден от исполнения обязанностей заместитель министра угольной промышленности Юрий ХУДЯКОВ.

Кадровые решения в отношении первых заместителей министра угольной промышленности Бориса ЯЩЕНКА и Юрия ЗЮКОВА пока не обнародованы.

*** Кабинет министров Украины назначил Юрия ГРЯДУЩЕГО заместителем министра угольной промышленности.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1217 от 24 декабря, размещенном на Правительственном портале.

*** Кабинет Министров назначил Татьяну ГРИЦУН заместителем председателя Государственного казначейства Украины.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление №1212-р принято на заседании Кабмина 24 декабря.

Другим распоряжением - №1211-р - с этой должности освобожден Юрий ЗОЦ.

*** Кабинет Министров Украины своим распоряжением назначил заместителем министра промышленной политики Украины Виктора ПАДАЛКУ.

Соответствующее распоряжение (№1220-р от 24 декабря) размещено на сайте Верховной Рады.

*** Кабинет Министров сократил должности заместителей министра Украины по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление №1402 принято на заседании Кабмина 24 декабря.

Как сообщалось, у министра в связях с Верховной Радой было, согласно штату, два заместителя.