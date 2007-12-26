При формировании проекта государственного бюджета на 2008 год председатель Житомирского облсовета Ирина СИНЯВСКАЯ предлагает ввести коэффициент плотности проживания населения.

Об этом И.СИНЯВСКАЯ сообщила в интервью УНИАН во время рабочей поездки в Романовский район Житомирской области. Отвечая на вопрос: "Какие предложения или коррективы будут от Житомирской области к новой редакции госбюджета на 2008 год, которая в настоящее время разрабатывается правительством?", И.СИНЯВСКАЯ отметила, что, как и всегда, в настоящее время Житомирскую область интересует одно - введение коэффициента плотности.

"Плотность проживания населения Житомирской области средняя - 42-45 человек на кв. км. В то же время у нас есть районы, которые имеют плотность 20 человек на кв. км. А на востоке Украины эта плотность составляет 78-81 человек на кв. км, то есть, если мы по одинаковым нормативам будем финансировать культуру, образование, здравоохранение разных регионов Украины, то такие территории, как Житомирская область, будут снова очень много терять в финансовом плане", - сказала И.СИНЯВСКАЯ.

Она также отметила, что при формировании госбюджета на 2008 год Житомирскую область также интересуют государственные программы социально-экономического развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В то же время, председатель Житомирского облсовета отметила, что, по ее мнению, “за три дня или даже через две недели сделать новый проект государственного бюджета невозможно”. И.СИНЯВСКАЯ предлагает принимать существующую в настоящее время редакцию госбюджета на 2008 год за основу, а затем постепенно, по отдельным разделам, учитывая предложения территорий, вносить изменения.