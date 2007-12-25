Если Ющенко хочет сотрудничать, говорить надо с Януковичем, а не Богатыревой

Представитель Партии регионов Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявляет, что если Раиса БОГАТЫРЕВА согласится на должность секретаря СНБО, ей нужно будет определиться со своим членством в партии.

Об этом А.ТОЛСТОУХОВ заявил сегодня в эфире “5-го канала”.

"Политсовет партии советовал отказаться от такого шага, потому что партия в оппозиции. А предложение делали не партии, а лично Раисе Васильевне", - сказал он.

"Это должен быть ее выбор. Если она его сделала, то ей нужно определиться со своей партийностью. Нужно делать выбор", - прибавил А.ТОЛСТОУХОВ.

В то же время, отвечая на вопрос, не есть ли это ультиматумом, А.ТОЛСТОУХОВ ответил: "Никто никому не давал никаких сигналов, серьезные люди сами должны понимать".

"Если БОГАТЫРЕВА станет хорошим секретарем СНБО, мы будем радоваться. Но нельзя, выходя на футбольное поле, играть в баскетбол. Если партия в оппозиции, то, как минимум, человек, который получает предложение работать в другом органе такого веса, ставит об этом к сведению, принимается решение", - отметил он.

А.ТОЛСТОУХОВ также выразил мнение, что, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заинтересован в сотрудничестве с Партией регионов и реализации тезиса о том, что Украина должна быть едина, разговор должен был состояться с лидером партии Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, передает “Украинская правда”.