Реконструкция проспекта Победы в Киеве обошлась уже в 130 миллионов гривень

На реконструкцию проспекта Победы в Киеве уже израсходовано 130 млн. гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА Александр Попов сказал сегодня в интервью журналистам после ознакомления с ходом выполнения работ.

“Мы сделали треть проспекта Победы. Это более 3 км. Одновременно с реконструкцией проезжей части проводились работы по реконструкции и пешеходной дороги, и подземных переходов”, - сказал Попов.

По его словам, город будет рассчитываться за выполненные работы “в основном” в 2014 году.

“Практически, компания, которая работает здесь, кредитует город, выполняя работы за свои оборотные средства”, - сказал Попов.

Он осмотрел пилотный вариант остановки общественного транспорта, установленной на остановке “Академика Вернадского” по проспекту Победы, которая изготовлена и установлена киевской компанией за свои средства.

Как отметил председатель КГГА, власти города будут изучать вопрос об установлении таких остановок в городе, поскольку столица нуждается в обновлении остановочных комплексов более современными и более технологическими. В частности, на образце остановки есть телевизор, а также предусмотрена возможность через современные средства связи передавать пассажирам информацию, когда именно на эту остановку прибудет троллейбус или автобус, который движется по маршруту.

“Мы продолжаем работать и в будущем году выполним не меньший объем работ”, - сказал Попов, комментируя реконструкцию проспекта Победы.

Как сообщал УНИАН, реконструкция проспекта Победы началась весной в этом году. По информации КГГА, в рамках реконструкции проспекта будет проложено три слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части на 11,5 км трассы. До конца этого года планируется завершить ремонтные работы на участке длиной 3,6 км. Полностью реконструкцию просп. Победы завершат в декабре 2014 года. Кроме замены дорожного покрытия, реконструируют 17 подземных переходов, около 150 тыс. кв. м тротуаров и устроят велодорожки.