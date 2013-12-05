Завтра в Украине будет облачно и снежно

Завтра, 6 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в украинском Гидрометцентре, ночью в западных и северных областях, днем по всей территории страны пройдет небольшой мокрый снег, на юге с дождем.

В западных, а днем и в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях пройдет умеренный мокрый снег. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.

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Ветер будет преобладать юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на западе местами 25 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 2-7° тепла. В Карпатах снег, метели; порывы ветра 30-35 м/с; температура на протяжении суток 3-8° мороза.

В Киеве и области возможен небольшой мокрый снег. Ночная температура в Киевской области будет составлять 0-5° мороза, дневная от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.