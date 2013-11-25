В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине выпадет снег

В Украине в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий, выпадет снег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, сегодня началось ухудшение погодных условий, особенно это касается западных областей Украины, и практически до конца дня во всех областях без исключения выпадет снег.

Как объяснил Кульбида, это обусловлено тем, что на территорию Украины перемещается «активный циклонный вихрь с юго-запада, с территории Румынии, что принесло интенсивные дожди в западных регионах Украины, на уровне Киев - Одесса и все еще западнее».

В Карпатах, по словам Кульбиды, выпадет мокрый снег, высота снежного покрова на высокогорьях Карпат составляет 1-5 см. Температура на юге снизится до нуля и достигнет слабых отрицательных значений. В центральной и восточной Украины погодные условия существенно не изменятся, изменения произойдут в следующие дни.

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Также будет усиливаться скорость ветра - до 12-20 м/с. Это касается преимущественно юга, центра, запада, севера Украины, в западных областях, особенно в Карпатах, ветер будет достигать 25 м/с, что повлияет на состояние энергообеспечения населенных пунктов.

В Украине на протяжении недели постепенно будет снижаться температура воздуха. Ночная температура на подавляющей территории Украины составить -1…-6 градусов, в Карпатах до -10. Лишь в Крыму и на юго-востоке Украины температура составит -2 градуса.

Дневная температура будет составлять от -2 до +2 градусов на большей части территории Украины.

Такой характер погоды с выпадением незначительного количества мокрого снега сохранится до 3 декабря, отметил Кульбида.