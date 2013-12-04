Свободная энциклопедия Википедия пополнилась страницей о «титушках».

Как говорится в материале, «титушки» - незаконные формирования или боевые отряды наемников-провокаторов спортивного телосложения, полукриминальных элементов, гопников, которые используются для запугивания, избиения и разгона демонстраций, для нападения на представителей СМИ.

«В период Евромайдана - сборное обозначение наемных провокаторов от Партии регионов и сотрудников в гражданском властных силовых структур», - говорится также в материале.

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Что касается этимологии этого термина, отмечается, то он происходит от фамилии спортсмена из Белой Церкви Вадим Титушко, который 18 мая 2013 года в Киеве напал на журналистов Ольгу Снисарчук и Владислава Соделя. Нападение было снято фотокорреспондентами, что и послужило основным доказательством его вины в суде.

В материале подчеркивается, что понятие «титушки» имеет негативную конотацию. «Титушки» обычно имеют характерный внешний вид: спортивные молодые люди в капюшонах и/или спортивной форме. (Часто закрывают лицо и отворачиваются от камер). Они начинают драки с участниками акций протеста, добиваясь выведения массовых мероприятий, неудовлетворенных властью (например, Евромайдана), за рамки правового поля. Часто этот образ сливается с образом гопника, ставшего на сторону реакционного сектора политикума. В свою очередь представители власти видят в «титушках» активистов оппозиции», - говорится в материале.