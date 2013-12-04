Подступы к Кабмину перекрыты автобусами, в Мариинском парке – "титушки"

Как передает корреспондент УНИАН, пешеходное движение по этим улицам к Кабинету министров или к ВР невозможно.

На этих улицах собралось несколько тысяч участников акции протеста в поддержку евроинтеграции Украины, которые скандируют “Ганьба!”.

Также рядом с ВР проходит митинг сторонников Партии регионов, который огражден забором и кордоном милиции. Со сцены выступают народные депутаты от ПР, которые заявляют, что этот митинг - бессрочная акция в поддержку Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова.

Также в Мариинском парке собралось около полтысячи молодых людей спортивного телосложения.

С улицы Грушевского сторонники оппозиции скандируют: “Банду геть!”, “Отставка!”.