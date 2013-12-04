Подступы к Кабмину перекрыты автобусами, в Мариинском парке – "титушки"
В Киеве транспортное и пешеходное движение по улицам Садовой, Шелковичной и Грушевского со стороны Верховной Рады перекрыты автобусами с надписями “милиция”.
Как передает корреспондент УНИАН, пешеходное движение по этим улицам к Кабинету министров или к ВР невозможно.
На этих улицах собралось несколько тысяч участников акции протеста в поддержку евроинтеграции Украины, которые скандируют “Ганьба!”.
Также рядом с ВР проходит митинг сторонников Партии регионов, который огражден забором и кордоном милиции. Со сцены выступают народные депутаты от ПР, которые заявляют, что этот митинг - бессрочная акция в поддержку Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова.
Также в Мариинском парке собралось около полтысячи молодых людей спортивного телосложения.
С улицы Грушевского сторонники оппозиции скандируют: “Банду геть!”, “Отставка!”.